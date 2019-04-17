〈北部〉桃園「桐」樂 花現古道、小旅行邀客

2019-04-17

〔記者李容萍／桃園報導〕準備「賞雪」囉！市府客家事務局補助十四個社團舉辦「桃園客家桐花祭」花現古道活動，於廿日至五月十八日的週休假日，邀請民眾搭乘免費接駁專車一同踏青健行賞桐去！大溪區公所也自廿日起舉辦六梯次的「浪漫五月雪，康莊共好小旅行」，歡迎民眾來大溪「追雪」。

花現古道 市府補助14社團舉辦

十四處花現古道活動時間、地點詳見附表。兩線免費接駁專車分別為Ａ線龍潭聖蹟亭——大溪齋明寺（上午九點半至下午五點四十分）；Ｂ線龍潭聖蹟亭——小粗坑古道（上午九點廿五分至下午五點廿分），行駛日期為廿、廿一、廿七、廿八日及五月四、五、十一、十二、十八、十九日，平均每五十至六十分鐘一班次。

花現康莊 大溪申辦休閒農業區

另外，大溪區公所推廣有機農作及農村生態旅遊，正申請劃定「康莊休閒農業區」；為分享康莊地區天然美景與有機農業，將於廿、廿一、廿七、廿八日及五月四、五日舉辦六梯次「浪漫五月雪，康莊共好小旅行」，廿七、廿八日上午九點至下午四點於義和里十一指古道入口處舉辦「花現康莊．幸福桐樂會」。

大溪區康莊休閒農業發展協會理事長簡榮瑞表示，「康莊休閒農業區」申請劃定範圍包括義和、康安兩里，由大溪老街往石門水庫的台四線公路（瑞安路及康莊路）沿線，區內聚集十多戶有機農場（園）、二家休閒農場及多家體驗農場，是有機聚落與食農教育基地，適合親子、團體、戶外教學、生態體驗及休憩旅遊。

十一指古道、三層崎頂 已現花蹤

受暖冬和氣候異常影響，今年油桐開花較早，在義和里十一指古道、三層崎頂等路段，已見油桐花綻放，雖然只有零星幾株開花，尚未大開，已讓遊客十分驚喜，含苞待放的油桐花估計最近一、兩星期盛開；串聯康莊特色景點與招牌活動的三個小旅行遊程，可以徜徉優美埤塘風光，體驗古早蝦籠捕蝦的野趣，或用大灶料理、桐花花環DIY等體驗，報名可至協會臉書粉絲頁或電洽：387-8902。

廿七、廿八日壓軸的「花現康莊．幸福桐樂會」，安排「康莊共好農藝市集」，展售地產地銷的友善有機農產品、加工品、工藝品等特色產品，消費滿額可至市集服務台兌換共好環保購物袋，另外，在協會臉書粉絲頁或IG按讚及貼文分享照片，也可兌換桐花手工皂（每日限量三百份）。

2019桃園客家桐花季花現古道社團活動表

雪白的桐花好美，被喻為「五月雪」。（記者李容萍攝）

大溪區十一指古道有少許的桐花搶先綻開，預計四月底可望盛開。（記者李容萍攝）

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