〈北部〉新加坡駐台代表訪竹市府 林智堅︰將加強「雙新」合作

2019-04-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權等人昨天拜會新竹市長林智堅，未來將加強雙方「雙新」合作，林智堅則說，期待到新加坡參訪LaunchPad新創基地、國家圖書館、動物園，為市政取經，也期許有機會到新加坡辦觀光展，將竹市旅遊推廣到新加坡。

計畫為動物園、總圖出訪取經

林智堅說，新加坡面積不大、人口不多，卻在世界組織扮演重要角色，很多值得借鏡，他很期待今、明兩年能到新加坡參訪，做為新竹市立動物園與總圖的參考。此外，新加坡LaunchPad新創園區在政府和民間努力下成為重要創業聚落，超過百間新創、創投公司進駐，還有不少台灣創客，他也希望藉由參訪，了解新加坡政府如何扶持新創，為籌備竹科X基地做足準備。

黃偉權對林智堅主政的新竹市年輕、有活力很讚許，他說，竹市有許多大廠在新加坡都設分公司，而新加坡正倡導新創，LaunchPad新創園區就是例子，已有不少台灣年輕創業者，像App、fintech都在新加坡創業，台灣總統蔡英文推動新南向政策，東協國家也將在明年一體化，歡迎台商赴新投資，新加坡也有意願在台灣投資，二○一三年簽訂「台星經濟夥伴協定」不僅免稅也有利雙方出口，加上竹市有IT、AI、3C產業聚落，相信台灣與竹市IT產業打入東協、印尼、馬來西亞等地，新加坡可做為窗口，協助竹市進入東協市場。

黃偉權說，新加坡一年有四十三萬到四十四萬來台觀光旅遊人次，是新加坡人出國最愛國家第三名，很歡迎竹市參加新加坡旅遊展，建立旅遊平台與商品平台，向新加坡人推銷高科技的3C產品、腳踏車等商品。

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