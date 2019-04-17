〈北部〉竹縣獲助2820萬元 打造「五峰雪霸菇」

2019-04-17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府原住民行政處處長雲天寶昨天表示，五峰鄉是北台灣段木香菇的主要產地，縣府向行政院原住民族委員會爭取到二千八百二十萬元發展菇類種植產業，要把五峰產的香菇打造成高知名度的「五峰雪霸菇」。

雲天寶昨天在縣府主管會報中分享這個好消息，縣長楊文科當場指示，輔導竹縣原鄉段木香菇產業有助於提升部落鄉親整體經濟收入、活化部落農特產業並吸引青年返鄉就業進而改善部落老齡化問題，希望原鄉農友踴躍配合，讓「五峰雪霸菇」在市場上闖出名號，打造五峰鄉成為北台灣「香菇的故鄉」。

原民處表示，拜近年來觀光產業發達及自然農法盛行，許多業者改利用傳統段木種植香菇的方式打造觀光農業，五峰鄉種植段木香菇之農戶，以偏遠的桃山村石鹿部落、民石部落，以及竹林村忠興部落、羅山部落較多，大隘村與花園村則僅有極為零星的小規模種植菇農。

建立品牌、產品分級制度

雲天寶說，獲得原民會補助後第一年的工作內容，包括輔導籌組產銷班或合作社、設計共同品牌與CIS系統、設計及製作共同包裝、建立產品分級制度、菇園診斷及培植技術與設施輔導、輔導開發菇類美食料理、導入有機香菇認證作業、建立粉絲專頁與社群群組等。

輔導有機驗證 傳授技術

第二年的重點工作為輔導申請有機香菇驗證、輔導建置菌種研究室及傳授菌種培育技術、輔導建置段木香菇（及其它品系菇類）示範菇園、輔導開發菇類加工並開發菇類體驗活動，第三年則將搭配辦理農特產品行銷活動、規劃及推動休閒農業旅遊行程。

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