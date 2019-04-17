〈北部〉《桃園》騎樓整平加速 今年擴及5行政區

2019-04-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市從一○六年推動騎樓整平，至去年底完成卅六條道路、四一七七公尺，市議員李家興昨天在工務局工作報告時，認為這樣的進度太慢，要求加快腳步；對此，副秘書長兼工務局長黃治峯表示，騎樓整平工程已加快進度，今年預計可完成三二三○公尺，且納入楊梅、平鎮、龍潭、大溪、大園等行政區。

黃治峯說，騎樓整平範圍包含各行政區主要商圈、車站、重要建築物的周邊區域及卅公尺以上主要幹道等處，並申請營建署騎樓整平經費一千五百萬元，市府自籌一千五百萬元，合計三千萬元；而為提升騎樓住戶同意率，工務局也邀集議員、里長及居民舉辦騎樓整平說明會，去年完成廿二場；截至去年底，騎樓整平路段含括桃園、中壢、八德、龜山、新屋、蘆竹六個行政區，今年增加五個行政區。

其中，大溪區中華路、平鎮區延平路一、二段已於三月底完工；大園區民生南路預計八月底完工，楊梅區校前路預計七月底完工，龍潭區中正路預計八月底完工。為了加速政策推動，貼磁磚等低噪音工程會在夜間施工，且市府也免費為商家鋪設防滑鋪面，可減少雨天滑倒糾紛，對於高低落差的騎樓採設置斜坡，讓輪椅、嬰兒車都可通行。

李家興表示，楊梅區幾條主要道路，騎樓都不平整，對民眾相當不便；市議員黃景熙也說，桃園、中壢火車站是全國運量第二、第三車站，且商圈人潮眾多，但商圈高高低低的騎樓很不友善，因為落差大，民眾踩空跌倒或被絆倒時有所聞，對輪椅族、推嬰兒車的家長而言更是危機四伏。

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