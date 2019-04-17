〈中部〉《台中》野狗擾人 動保處允結育後收容

2019-04-17

〔記者張菁雅／台中報導〕清水區鰲峰山公園、鬼洞、大甲溪北岸等處野狗成群，經常追逐機車騎士，或在深夜吠叫，居民不堪其擾。多位里長十六日趁市府到清水區公所召開行動市政會議，要求市府提出對策；吳厝里里長吳水通甚至氣得多次質問農業局長蔡精強「到底要不要抓野狗」。

由於動保處昨天無人出席市政會議，蔡精強則回應，會立即請動保處處理，捕捉亂吠的野狗，還里民平靜的場域。

吳水通表示，鰲峰山公園人工草坪附近聚集幾十隻野狗，有機車經過，野狗就成群上前追逐，常有騎士嚇到摔車，通知動保處卻將野狗結紮後放回原處，根本無法解決問題。下湳里的月老廟旁、自行車運動場前的車道及遊憩場、鬼洞旁的步道及外丹功廣場等處常有野狗出沒。

里長們建議，野狗結紮後，市府應找地方收容，不要再放回原處；另外，動保處人力有限，而野狗常在夜間出沒，建議可提供誘捕籠給里辦公處，讓里民協助捕狗。

動保處副處長林儒良補充說明，在全國「零撲殺」政策下，市府以「精準捕捉」來改善流浪狗的問題。捕捉後的流浪狗會結育，避免繁衍，若捕捉地居民同意，則放回原地生存；若地方不同意放回，則予以收容，並鼓勵民眾認養。

動保處也表示，已於全市各區公所設置誘捕籠，若里長與地方溝通後需要使用，可向公所借用，捕捉到流浪狗後，可逕送南屯區的台中市動物之家，或通報動保處協助處理。

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