〈中部〉《台中》大甲媽遶境結束 冒雨回鑾安座

2019-04-17

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽「進喔」！大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境十六日深夜畫下句點。由於昨日陰雨綿綿，加上非假日，回鑾人潮較少，但大甲街頭依舊熱鬧一整天，有如不夜城。

昨日凌晨兩點多媽祖鑾轎才駐駕清水區朝興宮，一早就起駕，但台中海線雨勢忽大忽小，信眾穿雨衣鑽轎。不少民眾冒雨在路邊拜媽祖看熱鬧，沿途點心攤食物豐盛，許多人大包小包，甚至有民眾機車菜籃載滿飲料跟點心。因人潮較少，眾人有吃又有拿，滿載而歸！

昨日下午三時十分鑾轎緩緩步過大甲溪橋，進入大甲區境內，鎮瀾宮開路先鋒報馬仔也在同一時間抵達鎮瀾宮參拜，鑾轎在三清總道院短暫停留後，緩緩進入市區，傍晚大甲街頭看熱鬧民眾漸增，即使細雨綿綿，文武陣頭魚貫遊街演出，民眾夾道圍觀，場面熱鬧。

神轎進廟後，煙火與沖天炮響徹夜空，哨角與鐘鼓齊鳴，鑾轎在信眾簇擁下緩步進入廟埕，在廟內卡位的信眾手握金紙、爭相搶摸神龕紛紛高喊：「大甲媽進喔！進喔！進喔！」副爐媽、湄洲媽、正爐媽神龕依序被傳入廟內即舉行安座大典。

裕珍馨餅店指出，每年回鑾會在店門發送壓轎金，但今年排隊人潮跟店內生意不如往年回鑾之日。大甲幼兒園園長雷養德說，自己連續二十年參加大甲媽祖遶境，很少遇到大甲媽跟白沙屯媽祖同日起駕遶境，當然信眾會各自選擇，大甲媽祖多數遶境期間橫跨兩個星期六、日，今年遶境少了一個六、日，十五日跟十六日進入台中市之後，都是平日人潮較少，但是十三日跟十四日在彰化縣境內適逢星期六、日，人潮較往年爆量，沿途點心攤的食物很快被拿光，自己在彰化沿途都沒東西吃，只有喝水。

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