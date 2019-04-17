〈中部〉《台中》眷村老味道 清水力推擀麵一條街

2019-04-17

〔記者張菁雅／台中報導〕清水區不僅米糕、肉圓出名，在地特有的擀麵已形成「擀麵一條街」。市長盧秀燕昨在「擀麵一條街」吃午餐，並親自體驗擀麵、煮麵，也希望清水區公所與各局處加強行銷，讓更多人體驗清水在地的好滋味。

清水區長蔡慶生在介紹清水區特色時提到，眷村擀麵是當地特色美食，公所將串聯清水眷村文化園區、港區藝術中心、第二市場，配合眷村改造，打造「擀麵一條街」。

市長下麵、調味體驗

盧秀燕十六日在清水區公所主持市政會議，聽到區長蔡慶生介紹「擀麵一條街」，相當有興趣。會議結束後，她率領市府團隊轉往著名的「士官長擀麵」，在老闆娘指導下擀麵、煮麵、調料。盧在煮好的麵條加上用台灣豬肉、紅蔥頭調味的哨子醬、白芝麻醬，並特意多放一些清水出產的新鮮韭菜，完成一碗香噴噴的擀麵。

這條街 從透早就賣麵

「士官長擀麵」老闆娘表示，過去眷村的老軍官必須早起上班，整條街的店家配合居民作息，從早上六時開始營業，這正是美食與當地居民共同融合的特殊味道。而擀麵是一種「思鄉之情」的麵條，今年她遇到一位客人，四十年前離開台灣，近日特別回來品嘗家鄉美食，客人說這味道讓他想起「媽媽的味道」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/