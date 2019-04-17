〈中部〉《台中》酒駕再犯專班 43人進殯儀館上課

2019-04-17

〔記者陳建志／台中報導〕進行震撼教育！酒駕累犯肇事成為全民公敵，為矯正汽機車駕駛人酒駕違規行為，並對酒駕再犯者加強講習教育，台中區監理所針對年犯兩次以上的酒駕累犯開設「酒駕再犯專班」，昨天並首度將講習教室安排在台中市崇德殯儀館，將現場佈置成靈堂，拉起「悼台中市因酒駕往生之87位亡靈」布條，希望讓四十三位參加講習的酒駕累犯能心生警惕、永不再犯。

酒駕累犯 之前探望植物人

台中市最近五年因酒駕發生事故死亡人數高達八十七人，台中區監理所從二○一七年三月一日開始，針對一年內兩次酒駕以上的累犯開設兩天、十二小時的「酒駕再犯專班」，之前也已安排前往創世基金會，藉由志工解說、探視植物人，讓酒駕者見證因酒駕導致傷殘的案例。

講習現場佈置成靈堂

為了給酒駕累犯震撼教育，留下深刻印象，台中區監理所、台中市道安會報、台中市崇德殯儀館跨機關合作，昨天舉辦中部首次的「靈堂講習」，將教室移至台中市崇德殯儀館懷義廳，現場佈置成靈堂，前方並拉起「悼台中市因酒駕往生之87位亡靈」布條。

累犯宣示「酒後不開車」

台中區監理所長劉英標、市府交通局主秘郭志文、生命禮儀處長劉振村等人一起簽署「酒駕零容忍」宣言，並宣示從自己做起「酒後不開車」，到場參加講習的四十三位酒駕累犯，也有五、六位上前簽署宣言，表達自己不再犯的決心。

昨天的課程並安排崇德殯儀館館長，以照片呈現遺體到殯儀館入冰櫃、退冰等過程；並由仁德醫護管理專科學校邱達能教授進行「生命教育」，盼酒駕再犯者感受死亡的殘酷和失去家人的痛苦，將心比心，降低再犯機率。

台中區監理所長劉英標表示，喝酒開車上路害人害己，希望藉由到殯儀館講習，讓上課學員感受死亡和家屬悲傷的氣氛，心生警惕不再犯，強調「酒駕零容忍」已是社會共識，呼籲大家酒後「指定駕駛」或「代客叫車」。

一位張姓民眾認為，相較於過去在冷氣房內上課，到殯儀館確實較能讓酒駕民眾心生警惕，但認為還是要從提高刑責強度和罰款金額，雙管齊下才能真正遏止酒駕行為。

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