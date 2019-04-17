〈中部〉埔鹽鄉長救人 白沙屯媽翌日駕臨公所

2019-04-17

〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯媽與大甲媽上週同時南下遶境進香，彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」也展開遶境活動，上週六晚間，一名六旬老翁參與遶境時突然昏倒，埔鹽鄉長許文萍見狀立即幫老翁按摩手部穴道，才恢復意識，隔天白沙屯媽祖回鑾進入埔鹽鄉，並首度駕臨埔鹽鄉公所，不少鄉民認為，鄉長熱心助人，媽祖婆看到了，因此特地來埔鹽鄉遶境賜福。

有一八八年歷史的「同安寮十二庄請媽祖」是指彰化福興、埔鹽鄉境內十二庄在媽祖誕辰前，迎奉鹿港天后宮媽祖至十二庄進行二天一夜的繞境儀式，每年都有上千位民眾參與遶境。

許文萍表示，十三日晚間九點在埔鹽永平村聖和宮進行遶境團拜時，一名高姓鄉民突然體力不支，跌坐一旁，上前關心發現他陷入昏迷，立即對其手腕處穴道不斷按摩並通知一一九，按約五分鐘後，鄉民終於恢復清醒，救護車也趕到送至鹿基急救，診斷是血糖過低，休息後已無大礙。

許文萍說，當晚入睡沒多久就夢到先生帶一名女子回家，還因此驚醒，隔天早上七點就被吵醒，告知「白沙屯要來埔鹽了」，立即出門到埔鹽、溪湖交界處跟著鄉民一起迎接白沙屯媽，果然沿著員鹿路順利進入境內，開心不已。白沙屯媽進入埔鹽也期待能駕臨公所，但公所位置不在回鑾直行路線內，沒想到鑾轎竟然真的轉彎，並停在埔鹽鄉公所前方搖擺賜福約一分鐘才離去，真的很感動。

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