〈中部〉龍鳳瀑布岩壁 浮現神佛奇景

2019-04-17

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣中寮鄉著名景點龍鳳瀑布，近來因雨水少，水量變少，長期隱身在飛瀑下的岩壁裸露，有的神似媽祖、觀音菩薩或是如來佛祖，堪稱難得一見的「神佛奇景」，民眾PO上網後，也引來網友熱烈討論。

中寮鄉龍鳳瀑布原名雌雄瀑布，也曾被稱作水濂洞，瀑布長度約為四十公尺，「龍」瀑布與「鳳」瀑布並列於兩側，前者氣勢磅礡、後者涓涓流水，交織出萬千氣象。

最近有網友以「百年現奇景」為題留言，因今年近半年未下大雨，溪水乾枯，龍鳳瀑布水量變少，有人拍到好像天上聖母（媽祖）、觀音菩薩、佛祖等神佛現身瀑布石壁的奇景，令人嘖嘖稱奇！

民俗專家廖大乙說，岩壁在河水長期沖刷、侵蝕環境下，便可能呈現各種不同的樣貌、形態，諸如竹山太極峽谷形似人臉的「人面石」、魚狀的「魚骨身」景點，便是最好的例證，如今網傳龍鳳瀑布神佛奇景，也是同樣的道理，但像不像三分樣，見仁見智，不過，換個角度而言，似乎也為勸人不要做虧心事的「舉頭三尺有神明」這句俗諺，作了最佳詮釋。

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