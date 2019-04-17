〈中部〉集集推燈照百香果 淡季出貨好身價

2019-04-17

〔記者劉濱銓／南投報導〕百香果是南投埔里重要經濟水果，也是全台產量首屈一指的產地，惟產季集中在夏、秋，像是春天淡季市場上幾無貨源，為此，台中農改場在南投集集的平地果園進行燈照技術調節產期，成功使百香果在三月就能採收，預計可收成到五月，不僅供應需求孔急的市場，每公斤價格破百元，比產期的五十元還高出一倍，極具市場利基。

3至5月收成 每公斤破百元

台中農改場昨與集集鎮農會，在集集平地果園舉辦百香果產期調節技術觀摩會，吸引不少果農前往了解，就有百香果農認為，在淡季做產季調節具有發展性，考慮小規模試種。

台中農改場表示，利用溫室栽培、燈照，以及肥份補充技術，平地百香果可在夏天約八月時栽種，十二月攀藤時即開始照燈，一直照到隔年二月，三個月照燈電費約二萬五千元，約在二月至五月可採收，藉此做到產期調節，可與種在山坡地的傳統百香果園產期錯開，提供溫室作物新選擇，也能避免台灣淺碟市場，果賤傷農現象。

集集百香果農說，三月適逢百香果淡季，自採收以來，每公斤都有一百多元至一百五十元的行情，利用燈照做產期調整，可獲得比產季更好的利潤，是溫室果園可持續投入的方向。

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