〈中部〉採茶車別擠沙丁魚 南投嚴抓超載

2019-04-17

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了春茶採收期，南投縣警察局交通隊及南投監理站聯手展開「採茶安全專案」，本月初執行迄今，短短半個月，便有五件採茶車違規，且均與超載有關，依法予以開單告發，希望藉由執法強度，讓採茶工「安心上工、平安返家」目標能更加落實。

近2年 採茶車事故釀4死39傷

據縣府資料顯示，近兩年來，南投縣重大採茶車交通事故，包括鹿谷延溪公路十四傷、仁愛翠巒部落十三傷、竹山大鞍茶區二死四傷、信義草坪頭及杉林溪茶區各一死四傷等事件中，雖然車禍發生原因不盡相同，但共同點卻都是「超載」。

尤其，縣內種茶面積廣達六千五百多公頃，居全台之冠，每逢採茶季節缺工時，經常上演採茶工「搶人」大戰，導致亂象橫生，原本只可容納正副駕駛的小貨車，經各種改裝手法後，往往像「擠沙丁魚式」載滿採茶工，一旦發生交通事故即造成重大傷亡。

竹山、鹿谷等4茶區 警加強臨檢

南投縣警察局交通隊組長李安景說，去年首度實施「採茶安全專案」時，取締採茶車違規件數總計十九件，除一件涉及車輛改裝、二件未繫安全帶的案件外，其餘十六件都是超載，有的甚至誇張到超載十多人，令人不禁為採茶工安全捏一把冷汗！

南投縣內共有八大茶區，但竹山、鹿谷、信義、仁愛等四處茶區，因對外路況較不好，被專案小組列為稽查及臨檢重點，警方說，若有違規超載情形，將依道路交通管理處罰條例處三千元以上、九千元以下罰鍰，若車輛改裝，則須加罰七千二百元以上罰鍰，也呼籲茶農千萬不要僱用非法或逃逸外勞，否則，可依違反就業服務法等相關法令處十五萬至七十五萬元不等行政罰鍰，得不償失！

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