〈中部〉鰻魚每公斤900元不夠本 養殖戶喊苦

2019-04-17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區本週鰻魚價格每公斤九百元，比上週漲了一百元，漲幅看似不小，但是業者表示，當初鰻苗每尾一百五十元，致每公斤成本高達九百五十元，每公斤池邊價得超過千元才能真正獲利。

台灣區鰻蝦生產合作社聯合社理事主席顏樹根昨說，上一季鰻魚苗數量匱乏，每尾喊價逾一百五十元，不料今年初以來，鰻魚價格處在低檔，一、二月四尾一公斤規格最高價僅六百八十元，鰻魚養殖戶叫苦連天，上個月總算回升至七百五十元，上週八百，本週九百，但逾千元才真正獲利。

顏樹根表示，依漁業署統計，台灣鰻苗季已在三月底結束，全台捕撈量二千七百五十公斤，日本在四月十五日也劃下句點，全日本捕撈二千二百四十公斤，韓國更慘，只有七百八十公斤，中國一萬二千一百六十公斤屬一枝獨秀。

由於台灣、日本與韓國的鰻苗捕捉量都不如預期，數量最多的中國也不及往年，預估今年十月後，鰻魚可能供不應求，鰻魚養殖戶期待屆時能有一番榮景。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/