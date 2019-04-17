〈中部〉台灣兒童醫療貢獻獎》守護偏鄉急重症童 林杏佳獲兒科新銳獎

2019-04-17

〔記者林國賢／雲林報導〕台大醫院雲林分院小兒部主治醫師林杏佳二年前來到雲林看診，面對資源相對總院匱乏，他以「我不做，誰做？」面對挑戰，將分院兒童加護病房提升到醫學中心等級，並參與百里醫情計畫，透過科技提早發現兒童心臟疾病，守護雲林兒童健康，獲得今年台灣兒童醫療貢獻獎「兒科新銳獎」。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，兒科與急重症科是所謂「醫療生態五大皆空」科別之一，林杏佳挑戰兒童急重症，投身在醫療資源較少的雲林服務。

「我喜歡與病人第一線接觸，而且大家對孩子的復原期望也較大。」林杏佳說，兒童有時候比較不會表達身體狀況，只要更細心、耐心觀察孩子，做更細膩的檢查，就能做出最合適診療。

林杏佳前年八月派任雲林分院服務，他積極規劃更新兒童加護病房，引進各種心臟及重症儀器，把兒童加護病房升級到醫學中心等級，讓雲林急重症兒童不必再遠赴外地就醫。

心導管成功置放 救回早產兒

二年來林杏佳順利完成四十一例心導管治療先天性心臟病病例，更為一名體重僅一千公克早產兒完成心導管放置關閉器成功栓塞手術，成功救回這名嬰兒生命，也為雲林地區寫下兒童心導管手術里程碑。

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