〈中部〉92位傑出農友 太保市農會表揚

2019-04-17

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市農會昨舉辦慶祝農民節大會，表揚傑出農友，其中，青農張耿赫日前以「離地栽培之水分及肥份管理系統」，獲得鴻海科技農業創業擂台冠軍，抱回廿萬元獎金，成為會場亮點；張說，這套設備入門並不難，成本在控制範圍內，關鍵在於是否能持之以恆，只要全心投入，一定會有比別人更好的收穫。

太保市農會總幹事黃麗貞表示，傳統農業早就無法支撐農家生計，經農會這十幾年輔導轉型精緻農業，增加農家收入，吸引年輕人返鄉投入創新農業，這次共表揚九十二位傑出模範農民，感謝他們對農業的辛苦付出。

黃麗貞稱讚青農張耿赫不以精緻農業現狀為滿足，透過科學儀器，讓數據來呈現農業的邏輯、因果，讓農產品更具市場競爭力。

「六年三班」的張耿赫表示，不管產銷什麼農作物，與土壤、環境、氣候、溫濕度都密切關聯，透過科學數據與實務分析來控制栽培肥水，讓農作物因應天候、地質調整養分，種出最適合市場需求產品。

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