〈中部〉全國十大模範農民高宗懋 騎重機「巡田水」

2019-04-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林土庫青農高宗懋返鄉種田十年，每日騎重機「巡田水」，以無人機噴藥，自然農法栽種友善的米，目前更承租四十公頃農地推廣國產雜糧，獲選全國十大模範農民，總統蔡英文頒獎表揚。

餐飲轉行 10年前返鄉種田

卅八歲高宗懋東海大學餐飲管理系畢業後在北部工作，擁有百萬年薪，為陪伴父母親，十年前回到雲林耕種，近年來二期轉作大豆、黑豆、黃豆、紅豆等國產雜糧，是雲林縣內種植雜糧最大面積的農耕戶。

自然農法種水稻 轉作雜糧

高宗懋和弟弟高宗甫採自然農法種植水稻，因為農地分散，除了駕駛耕耘機，兩兄弟都騎重機巡田水，高宗懋說，半世紀前台灣種植稻米就是完全沒有施肥不用農藥，他們是效法老祖宗重現自然法則。

近年來高宗懋配合「小地主大佃農」，在土庫鎮農會協助下承租四十公頃農田種植雜糧，今年全部通過產銷履歷認證，土庫農會總幹事黃萬聰肯定高宗懋的用心。

高宗懋說，政府大力推廣國內雜糧自給率，因價格比進口貴兩至三倍，造成消費者怯步而滯銷，形成供過於求困境，感謝政府支持提供轉作補助降低生產成本，他們正努力降低售價，拉平國產雜糧與進口雜糧價差。

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