〈中部〉《台中》市府願景館改善案 7月換妝登場

2019-04-17

〔記者張菁雅／台中報導〕市府新市政大樓一樓設有「市政願景館」，去年三月重新開幕，二百坪展示空間結合數位互動科技，探索台中起源故事和歷史發展。市議員張耀中十六日指出，市長盧秀燕就職超過百日，但願景館的陳設或主視覺都還是依循前市府規劃，新市府團隊究竟是「蕭規曹隨」？還是沒有計畫夢想？市府新聞局回應，願景館改善案已在四月十二日上網公告招標，預計七月底前完成館內軟硬體設施更新改善。

張耀中表示，前市長林佳龍任內重新規劃市政願景館，以「願景」、「歷史」、「城事」、「生活」四大主題，結合數位互動科技探索台中起源故事和歷史發展；現在走訪市政願景館，館內仍有許多前市府留下來的建設願景，如「大台中一二三」、「以人為本，生活首都」等政策標語。他質疑新市府團隊究竟是「蕭規曹隨」？還是沒有計畫夢想？

張耀中也發現願景館的門口上方巨幅廣告，上頭宣傳二○一八台中世界花博、二○一九東亞青年運動會、二○二○世界蘭花會議等活動。他說，東亞青運已確定停辦，世界蘭花會議是否繼續爭取？如果都沒有，就不該繼續展示；連市政願景館展覽及門面都弄不好，他對市長盧秀燕的領導統御感到憂心，恐怕台中這四年將空轉停滯。

對此，市府新聞局表示，市長上任後，該局即盤點願景館原有缺失及不足的地方，並規劃更新展覽內容，願景館改善案已在四月十二日上網公告招標，預計七月底前完成館內軟硬體設施更新改善，同時持續培訓志工及導覽人員，提升服務品質，盼讓更多民眾了解新市府政策，以及增加城市認同感。

新聞局也說，對於議員沒有先了解或詢問，就妄下批判，該局表示遺憾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/