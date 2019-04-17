〈中部〉《台中》中捷徵人昨放榜 明天須報到惹議

2019-04-17

〔記者歐素美／台中報導〕台中捷運公司日前辦理徵才，昨天放榜，僅報考者持帳號、密碼才可查詢，而且榜單於兩天內查詢，錄取者須本月十八日就要報到，民眾質疑有內定人選，否則有何工作可兩天內離職並完成報到？台中捷運公司則表示，基於保護個資才未公開放榜名單，報到日只是確認就職與否，在職者仍有一個月的彈性期。

為順利從負責工程的台北捷運工程局接手營運，台中捷運公司這次招募人才，職缺包括正工程師、正管理師、副管理師、助理工程師、助理管理師等，將正取九人、備取十八人，薪資依不同職務類別約為四萬六千到六萬五千元。因薪資不低，吸引一四五人投遞履歷，其中五十九人書面審查不合格，僅八十六人晉級面試，並於昨天放榜。

昨天放榜明天得報到 在職人有難處

但眼尖民眾發現台中捷運公司並未公開錄取名單，僅有報考者可憑帳號、密碼登入查詢，另十六日才放榜，十八日就要報到，質疑錄取人選已內定，否則如果報考人員為在職者，如何能在兩天內完成離職手續，並到台中捷運公司報到？

中捷：報考者為同業 採不公開作業

台中捷運公司表示，未公開錄取名單，是基於個資法，保護報考人員，因有些報考人員為現職的同業或仍有工作，公開名單將造成其困擾，因此在報考時，捷運公司即讓報名者勾選是要透過簡訊或email通知錄取，同時也會寄發紙本的錄取通知。

中捷：在職者提出證明 可延後報到

至於十六日放榜，十八日就報到，台中捷運公司表示，主要是確認錄取人員是否前來就職，具有現職工作的錄取者，只要提出相關證明，捷運公司仍會提供其一個月的交接期限，相當具有彈性。

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