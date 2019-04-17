〈中部〉台中2至6歲幼兒 月領3千不喊停

2019-04-17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央準公共化托育政策去年八月上路，未滿二歲幼兒送托準公共化合作單位的家長，每月可獲六千元補助；市府社會局重申，台中市仍延續過去全國獨有的托育補助政策，二至三歲幼兒送托嬰中心及二到六歲幼兒居家托育（保母）持續補助每月三千元，再加上中央的育兒津貼擴大補助資格，受惠的育兒家庭總共能超過九成。

顧兩歲內孫子不用受訓 月領2千5

社會局提醒，針對未滿二歲幼兒的每月二千五百元育兒津貼，因擴大實施，爺奶在家自行顧孫，不用上課受訓也能獲得。

中央準公共化托育政策是家長將未滿二歲兒送托準公共化托嬰中心或保母，每月可獲六千元補助，中低收入戶最高八千元，低收入戶一萬元，如果是第三名子女再增加一千元，目前全加入準公共化的托嬰中心及保母超過八成可選。

延續林佳龍時代補助 仍是全國獨有

社會局表示，由於中央準公共化每月六千元補助只到兒童二足歲，台中市仍延續二至六歲送托準公共化合作單位兒童，會持續補助每月三千元，使兒童進入幼兒園前家長能獲得補助，這項措施仍是全國各縣市獨有政策。

而且育兒津貼也放寬補助資格，中央過去限制父母必須一方未就業，造成雙就業、子女由親屬照顧的家庭無法領取補助，也迫使阿公阿嬤顧孫領補助需要上課受訓，現在也修正規定，未來無論父母就業情況，凡是在家照顧或未領取托育補助的未滿二歲兒童，都能獲得每月二千五百元的育兒津貼，受益兒童增加一倍至將近三萬六千人。

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