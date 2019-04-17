〈中部〉廬山國小旁路裂傾斜 學童走得心驚

2019-04-17

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉精英村廬山部落長期有地層滑動問題，導致廬山國小後方農路地基掏空、路面傾斜，道路柔腸寸斷，令每天行走的居民、學童超怕怕，尤其雨季將至，居民更擔心道路崩塌，危及下方更多住戶安全，鄉公所目前已研擬緊急搶修計畫，但大型復建工程仍須報請上級協助。

公所將緊急搶修 大型復建求助上級

仁愛鄉廬山部落地層滑動問題於九二一震災後加劇，尤其位處塔羅灣溪上游坡面，住戶更飽受走山困擾，許多民宅建築牆面長期下來都有不少裂縫，甚至門窗變形無法開關，廬山國小後方農路水泥路面也變得四分五裂。

廬山社區發展協會總幹事張鈞凱指出，這條道路受損超過十年，長期雨水沖刷，現在路基已經明顯掏空，車子無法通行，人走在上面感覺嚴重傾斜，影響最大的就是一旁民宅，牆壁多處裂縫，只要雨季颱風、豪雨，或是發生地震，住戶都十分害怕。

有些學童也必須經過這條農路上下學，林姓學童說，因為道路傾斜嚴重，不敢走在太外側，但是如果要繞路得花更多時間，只得小心行走。

仁愛鄉公所則表示，這條道路長期一直有滑動現象，現階段交由建設課研究進行緊急搶修，避免雨季有立即危險，至於後續的整治、復建，仍須報請中央原民會或農委會水保局協助處理。

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