〈中部〉彰化3線公車 開進9個「極限村」

2019-04-17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣「極限村」也有公車可坐！

彰化縣「極限村」公車服務範圍有三鄉鎮共九個村，分別為溪州鄉三條村、張厝村，大城鄉三豐、潭墘，以及竹塘鄉永安、內新、土庫、溪墘、新廣等九村，符合高齡人口達二成五以上，且五百公尺以內沒有公車的服務的「極限村」。

服務偏鄉長者與學子

彰化縣長王惠美表示，為了方便「極限村」長者可以出門就醫與採購生活用品，特別新闢三條公車路線，由彰化客運、員林客運出動中巴，來負責服偏鄉的銀髮族與學子。

原公車路線中巴延駛

工務處表示，因「極限村」部分道路狹窄，因此，新闢公車路線都採取中型巴士行駛，彰化客運的八路公車，原本是行駛台鐵田中站、高鐵田中站到溪州公園，公車延駛到溪州三條村與張厝村，每天六班。

工務處指出，員林客運五路接駁公車，分成兩路線，包括每天四班的「二林─大城三豐村─西港」線；還有「二林─大城─竹塘─二林」的環線路線，停靠十一站，這兩個路線平日早上八點、十一點半各發一班。

工務處表示，這三條新闢公車路線從三月底試營運，今天起正式營運，希望讓公車行駛進入「極限村」，滿足偏鄉對於公共運輸服務的期待。

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