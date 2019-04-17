〈中部〉36年沒停靠 阿里山林鐵復停鹿麻產站

2019-04-17

〔記者陳璟民／嘉義報導〕超過卅六年沒有阿里山林業鐵路列車停靠的嘉義縣竹崎鄉鹿滿村鹿麻產站，昨起恢復平日、假日固定班次與包車專列停靠，遊客到此可欣賞日式檜木車站之美，認識竹崎風情。

林鐵本線昨早九點從嘉義站往十字路的列車乘客，及十點半專列的新北市鶯歌區農會參訪團，幸運成為復停鹿麻產站的前兩批遊客，鹿滿社區發展協會理事長林添居率志工、竹崎高中陶笛隊，唱歌、演奏迎賓，並致送鼠麴粿，氣氛熱鬧。

林鐵處秘書林其德說，鹿麻產站是林鐵平地線（嘉義至竹崎）三座木造車站之一，與附近的客家菸樓為伴，阿里山公路開通後，客、貨運輸方便，林鐵旅運量下降，一九八二年十一月起不再常態停靠此站，險些廢站拆除，所幸文史保存與活化利用觀念興起，林務局於二○○四年整修車站與站長宿舍，二○○七年七月至隔年三月例假日曾復駛蒸汽與檜木定期列車，此後只在舉辦文史、紀念活動時停靠郵輪式或主題式列車。

平日上下行增1班 假日3班

林其德表示，林鐵小火車昨起平日上、下行各一班次與假日上、下行各三班次的列車，停靠鹿麻產站兩分鐘，包車專列停靠十至廿分鐘，讓遊客能一睹老車站與農村之美；時刻表、購票及活動資訊詳見https://afrch.forest.gov.tw/。

竹崎公所觀光文化課長古月華指出，林鐵路線有三分之二位於竹崎鄉境，鄉長曾亮哲日前拜訪林鐵處希望合作善用小火車發展深度旅行；林添居說，鹿麻產站是鄉親早年搭小火車運搬竹筍、佛手瓜等農特產品到嘉市販售的要站，他就讀民雄農工時，也在此乘車到嘉義車站，轉乘「大線火車」（縱貫鐵路）至民雄站通學，對鹿麻產站很有感情，樂見復停小火車，建議推動鐵馬遊、社區巡禮、行銷農特展等。

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