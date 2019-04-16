〈南部〉水交社文化園區 10月25日試營運

2019-04-16

〔記者劉婉君／台南報導〕斥資逾兩億元、歷時三年修復的水交社文化園區，將於十月廿五日試營運、十二月廿五日正式開園，未來八大主題館將共同構築水交社記憶，而「眷戀水交社」集點換開園好禮系列活動，本月廿七日由地景音樂會率先登場，為年底的開幕暖身。

27日 地景音樂會

水交社文化園區內的市定古蹟「原水交社宿舍群」包含三棟將級宿舍、五棟校級宿舍，預計五月完成古蹟修復工程，各展館隨即在五月底、六月初進場策展。園區內景觀工程預計十月完成。

文化園區管理科長黃瓊瑩表示，水交社文化園區的歷史縱深橫跨明清古墓至戰後軍眷居所，一九四一年日本海軍「台南航空隊」成立，進駐台南飛行場並設立水交社，其後在鄰近桂子山區興建眷屬宿舍。水交社取「君子之交淡如水」之意，當時為日本海軍軍官親睦、社交團體設施，戰後則由中華民國空軍接收為空軍眷村，一九五六年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進住，水交社曾孕育逾五十位將軍。

水交社文化園區各展館將於5 月辦理點交，10月25日試營運。（記者劉婉君攝）

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