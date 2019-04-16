〈南部〉5月5日左鎮白堊節 月世界泥岩巡禮

2019-04-16

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕位處偏遠的左鎮，有國內最知名的「月世界」泥岩景觀，區公所結合轄內各界，下個月五日舉辦白堊節產業文化活動，將提供三百份月桃木瓜粽、鮮筍羹免費品嚐，並推出部落體驗行程，還有就地取材的特色風味餐，昨天開始受理預約。

白堊風味餐辦桌 受理預約

以左鎮食材所設計的「在地特色白堊風味餐」，採辦桌形式推出，共有十道料理，包含選用竹筍的紅燒蹄與燉雞、加入山藥的腳筋盅與香酥捲、芋絲明蝦、香芒魚翅羹、五柳枝鱸魚、魚露蒸破布子、水蜜桃春捲拼壽司，以及情人果冰棒等，內容豐富。代理區長李至彬表示，今年邀請總鋪師張倉榮掌廚，每席四九九九元，預約專線三三○二○二九。

區公所昨天邀請各協辦單位，包含農會以及左中、公舘、澄山、光榮、內睦等社區，還有菜寮溪產業觀光協會，為白堊節熱鬧造勢，也全力推廣橘、藍、綠等三條部落體驗行程，讓外界更認識在地獨特的風味美食與文化美景。

李至彬指出，左鎮有「四最」，包含分佈最廣的泥岩地形、海拔最低的二寮日出、歷史最久的化石考古，以及比例最高的平埔西拉雅族，孕育出不一樣的人文、產業，希望透過白堊節精彩呈現。白堊土是難得一見的大型自然教室；但這樣的地質環境不甚豐饒，左鎮人仍致力農業的生產與推廣，如芒果、香蕉、薑黃、麻竹筍、破布子與葛鬱金等，品質、口感別有風味，值得推薦。

采風3路線 認識在地文化

至於在地采風行程，橘線主打公舘社區的「Siraya部落體驗之旅」，包含草山與岡林的探訪、二寮觀日出，以及草仔粿、竹地雷DIY等。

藍線以左鎮農會的「白堊農遊體驗」為主軸，有菜寮化石館參訪、農場採果、親子彩繪，以及菜寮溪化石採集等活動。綠線則為菜寮溪產業觀光協會主推「魯哈的寶藏」系列，以尋寶遊戲方式認識左鎮的西拉雅文化。

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