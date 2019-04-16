〈南部〉義大違建 議員質疑韓國瑜拆不拆

2019-04-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕義联集團針對義大世界開發案建照變更設計之行政處分，提起多次上訴，最終經最高行政法院認定，高雄市府未准予變更之行政處分「並無違誤」；高市議員簡煥宗質疑，義大經判決違法的超額容積部分，韓國瑜到底拆不拆？

工務局：合法範圍協助業者

高市工務局表示，義联集團與工務局共十二件官司，目前高市府有九件勝訴、兩件敗訴（持續上訴）、一件未審；對於相關訴訟，除一切依法辦理，也樂見義大能夠調整方向、進行補證等動作，市府在合法範圍內會盡力協助業者。

簡煥宗說，經檢視判決書顯示，義联集團針對義大世界開發案「高縣建造字第○○一一九六號建造執照第二次變更設計申請之行政處分」乙案提起多次上訴，但最終經最高行政法院認定，高雄市政府「審酌其全區整體實設容積已超過開發許可核定之計畫內容，且上訴人未遵期改正，因而否准上訴人請系爭建照第二次變更設計之申請，並無違誤…」，於今年三月廿八日定讞並駁回。

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