〈南部〉一個都不能少 狗媽引路救幼犬

2019-04-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕狗版《一個都不能少》感人！

台灣動物緊急救援小組前晚到高雄永安海邊進行流浪犬節育，突發現一隻剛生產完、乳頭仍下垂的狗媽媽，衝上前對著車輛吠叫，小組人員下車察看，發現狗媽媽正在哺乳六隻剛出生幼犬，卻仍不斷對著路旁電線桿狂吠，似乎是引路呼救。

小組大隊長倪兆成驚覺有異，發現電線桿下方的水泥縫隙中，傳來受困小狗微弱的哭叫聲，手持挖掘工具，鑿開水泥石塊，進行救援任務，但因擔心傷及下方幼犬，救援人員躡手躡腳挖掘。

倪兆成說，不敢使用電鑽，只能徒手配合鑿子挖掘，很耗時間與體力，總共花了近一個小時，才救出卡在電線桿下方的幼犬，「一個都不能少」，讓這窩母子狗一家八口團圓。

由於現場是魚塭區，尋找食物相當困難，不適合這窩流浪母子狗生活，小組將整窩母子狗帶回市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充營養，安心「坐月子」哺餵幼犬，並做一系列的健康檢查。

小組將待七隻幼犬斷奶後，評估健康狀況許可，將會開放認養，志工回想狗媽媽引路救幼犬的過程，直呼是狗狗版的《一個都不能少》，令人感動不已。

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