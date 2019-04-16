〈南部〉台東部落大學開學 40門課招生

2019-04-16

〔記者張存薇／台東報導〕傳承在地文化，台東部落大學昨天開學囉！廿一位講師齊聚一堂，接受聘書，台東縣政府原住民族行政處副處長霓卡說明，今年部大將開設四十門課程、分五區開課，預計招收六百位學生，歡迎部落族人或對原住民文化有興趣的民眾參與學習。

台東部落大學邁入第十八年，昨天舉辦開學典禮，由縣府秘書長陳明仁頒發聘書給各課程講師。縣府原住民族行政處副處長霓卡指出，開班地點包括台東市區、南迴區、縱谷區、東海岸區及離島區蘭嶼鄉等，並在台東市豐里國小、南迴區大王國小、縱谷區初來國小及東海岸區信義國小、離島區蘭嶼中學設立分校學習中心，提供部落服務。

她進一步說明，今年部落大學也首度與空中大學合作，部分課程可獲得空大的學位認證，若再結合空大取得學分，即可取得「學歷認證」，預計五年內有兩百名學員可取得副學士學位、七年內一百五十名學員可獲得學士學位。

詳情可查詢台東大學部落官網，只要各課程開課前均可報名，課程原則免費，部分須由講師酌收材料費。

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