〈南部〉琉球漁船捕獲黑鮪 拚今年屏東第一鮪

2019-04-16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕令人引頸期盼的屏東黑鮪魚，琉球籍漁船「滿大豐二號」船長洪百鋐昨天通報，於台灣東南方捕獲海域屏東的「第一鮪」，初步目測重量約兩百公斤，拚搏今年的「第一鮪」頭銜。

船長通報 目測重量約200公斤

「滿」船昨天早上近七點於北緯二十度七分、東經一二二度五十八分的台灣東南方海域，捕獲一尾公黑鮪魚，目測重量約兩百公斤，於中午十一點通報東港漁業電台。

東港區漁會說，「滿」船預計今天傍晚五點後進港，區漁會已安排四月十七日上午九點就要「驗明正身」，除再次確認地點、船籍、重量外，最重要的就是要由五人小組判斷是否屬於活魚起鉤，進而決定是否能登上今年屏東「第一鮪」寶座。

今返港 漁會明天驗明正身

屏東黑鮪魚文化觀光季於二○○二年開辦「第一鮪」拍賣盛事，今年拍賣會主軸更以霸氣的「一鮪獨霸」為名。

黑鮪季捕獲「第一鮪」的船長故事也令人津津樂道，如琉球籍船長曾連續十年拔得第一鮪頭籌，也曾有船長二度捕獲「第一鮪」。

今年琉球籍的「滿大豐二號」，卅八歲船長洪百鋐出身東港，從事漁業僅七年多資歷，若確認為「第一鮪」，將創下從漁最短就捕獲第一鮪紀錄。

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