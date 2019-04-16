〈南部〉台東大鳥濱海木棧道 被譏鬼棧道

2019-04-16

〔記者陳賢義／台東報導〕讓過往遊客休憩賞景，盡覽南迴海域的風光明媚，台東縣政府在大武大鳥濱海建構木棧道，完工後交由大武鄉公所管理，但過了十九個年頭，只見木棧道因年久失修殘破不堪，還被淹沒在荒煙漫草中，地方形容宛如「鬼棧道」，恐成犯罪熱點且潛藏危機；台東縣政府表示，會提醒公所設置告示牌，及要求提報整修計畫，盡快改善，公所則擔憂日後的養護及可能造成的交通問題，希望由其他單位伸援。

風吹雨打19年 腐壞失修且淹沒荒煙漫草中

全長約五百公尺的大鳥濱海鋼骨木棧道，二○○○年完工啟用，隨後交由大武鄉公所管理，十九年來飽受風吹雨打，加上海鹽侵蝕，木製棧道及鋼骨早已腐壞失修，卻不見相關單位派員整修，地方痛批「是要擺到爛嗎？還是又提供一處不法人士的聚集地？」淹沒在荒煙漫草中就如鬼棧道。

棧道東缺一塊、西缺一角，甚至整個平台都空了，尤姓民眾怨這樣破爛不堪的木棧道誰敢走，更別說鋼骨都已鏽蝕剝落，光看就覺得很危險，立意不錯的休憩設施卻管理失當，真該好好整修一番。另有居民說，木棧道都被樹木雜草遮蔽，且腐壞這麼嚴重，若不仔細看，根本不知道大鳥海濱還有這條棧道。

大武公所將拉警戒線 盼修復後社區認養

大武鄉長黃建賓表示，木棧道已失修很久，如欲公所今年編列預算維修也行，但日後的養護是大問題，因為當地停車腹地不大，恐造成停車及交通問題，衍生諸多危險，之前現勘，鋼骨部分還好，但木頭部分都已腐敗，如編列預算修復，還得清除雜草，而且停車問題著實令人憂心，也難以連接鄰近休憩站市集，如修復後希望有社區及相關單位認養，近日會再研議檢討，並拉設警戒線避免遊客進入。

縣府：提醒公所設告示牌 提報整修計畫

台東縣政府表示，目前也尚未收到公所相關整修計畫，為避免民眾進入發生危險，除提醒公所設置告示牌，也會催促提報整修或改建計畫，盡快改善，還給民眾及遊客安全的賞景處所。

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