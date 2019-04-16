〈南部〉《拒蓋停車場》原美國學校綠地 民團籲保留

2019-04-16

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市北區的原台南美國學校，市府原本要進行「開元綜合交通中心」（開元轉運站）BOT案，因地方有「異見」，市府交通局打算改建平面停車場，但仍遭反對，民間團體要求零開發，保留都市中難得的綠地。

要求零開發 保留都市中難得綠地

搶救台南美國學校遺址聯盟指出，全球各地的大城市，發展至今都亟需花費巨大成本為城市打造「綠地」環境空間，原美國學校現址早已具備完整綠地條件，基地內更維持分散式的大樹至今，市府不應為了蓋停車場而毀掉這片蓊鬱蒼翠、開闊平整的綠地空間。

市議員陳怡珍昨天在市議會提出質詢表示，去年就曾要求市府保留城市中難得的綠色腹地，盼重新評估興建「開元綜合交通中心」，切勿在原美國學校用地上蓋水泥大樓。現在市府終止開發大樓，讓人鬆了一口氣。

她表示，即使以透水性強、綠化來鋪設停車場，漂亮的草地終究會遭破壞，而且周遭如開南街等，皆設有路面停車格，交通局切勿貿然實行，盼以現況保留給下一代，提供孩子自然遊憩的空間。

市議員沈震東表示，BOT案已終止，居民也很感謝，未來在不破壞綠地的情況下，停車空間與綠地其實可以並行、兼顧。

原BOT案暫緩 民眾要求都計變更

交通局表示，美國學校原都計規劃開元振興公園約三．二公頃、停車場用地約○．六五公頃及商業區○．四一公頃，所有權人為國產署。市府依當時都計規定，對於該地區都市未來發展所衍生的停車需求，做為停車規劃。對於地方的意見，市府尊重，原BOT案也已暫緩辦理，和國產署解除合作。

交通局表示，至於民眾要求變更為綠地的提案，市府尊重，並將依都委會決議檢討，但未來任何使用方式仍將尊重國產署意見。後續都市計畫如仍維持停車場規定使用，未來規劃平面停車場可採用透水、綠覆方式設計，並融合環境，也可以保留大樹及美國學校遺跡，規劃為符合生態及文化的多功能停車場。

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