〈南部〉議會業務報告 新聞局官員全部「被離場」

2019-04-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市新聞局長王淺秋隨高雄市長韓國瑜訪美，昨未列席定期大會業務報告，遭議員強烈抨擊不尊重議會，且有議員沒同意她請假；議事主席事後裁示，請新聞局列席官員集體離開議事廳，創下高市議會第一次「全局」被離場紀錄。

王淺秋表示回台後會設法說明

王淺秋在美國向媒體指出，對於局內同仁集體被請出議場很不好意思、也有點意外，但必須尊重議員職權；她也強調，出國前曾逐一向教育小組七位議員請假，其中六位打電話、一位是當面，她覺得誠意十足，若議員仍覺得不妥，回台後會再設法說明。

王淺秋說，實在是因為公務行程，除市長需要陪同，也要協調幫助隨團媒體，萬不得已才請假，只為完成任務。

高市議會第三屆第一次定期大會昨進行教育部門質詢，原定由教育部門各局處先做業務報告，再由教育小組議員接續質詢。

不料，才剛開場，民進黨議員邱俊憲即舉手發言，質疑新聞局長王淺秋為了訪美，到職後第一次議會定期會的業務報告竟然缺席，令他覺得很不妥並公開給予譴責，希望議事主席、教育小組召集人陳慧文能妥當處置。

國民黨市議員黃柏霖立刻舉手發言，建議主席先讓新聞局副局長簡美玲代為說明，釐清王淺秋未出席業務報告之原委；民進黨議員李喬如此時突然大聲勸阻，並欲提權益問題，引發黃柏霖怒氣，直言「大家應互相尊重」，兩人為此一度爭論，現場氣氛頗僵。

不滿局長缺席 議員說未同意請假

主持議事的議員陳慧文隨即裁示，先由新聞局副局長簡美玲答詢，簡美玲強調，局長出訪前也一度天人交戰，如果議員有意見，局長回台時會再設法說明。

李喬如則透露自己曾接到王淺秋請假電話，但當場只說「知道了」，並沒說同意。她認為新聞局長是政務官，理應出席業務報告讓市民了解，不該讓事務官代打，當場要求新聞局列席官員不用報告、直接離開。

創市議會第一次「全局」出場

陳慧文隨即裁示，請新聞局列席官員全部先出場。議會私下透露，以往頂多是首長或特定官員獨自離席，這是頭一遭「全局」出場。

高市議會國民黨團則反嗆民進黨根本眼紅心慌，一再以意識形態打壓韓市長聲勢。

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