〈南部〉台東馬偕周邊 將增268停車位

2019-04-16

〔記者張存薇／台東報導〕台東馬偕醫院緊鄰住宅區，周邊停車空間有限，民眾就醫往往車子停得老遠，不然就是違規亂停，台東縣政府為紓解民怨，找出閒置縣有地、太平溪高灘地等新空間，將增設兩百六十八格停車格，預計六月底前完工。

預計6月底前完工

馬偕醫院是台東縣重要的區域教學醫院，平日門診量大，再加上緊鄰長沙國宅區，但現有停車格不足，縣長饒慶鈴昨天在建設處長吳慶榮陪同下，與東馬院長王功亮、在地東海里長陳嬰到現場會勘，了解馬偕醫院停車空間營造計畫。

接近醫院停車格擬收費

吳慶榮說明，馬偕旁的太平溪高灘地將以越堤進入的方式、劃設八十一格停車格，馬偕員工停車場及溜冰場旁的閒置縣有地將整理出九十九個停車格，此外，馬偕後方的堤防防汛道路從東海國小至豐里橋段共劃設八十八個停車格。馬偕醫院及陳嬰則要求馬偕醫院正前方的停車格較狹小，希望能一併重劃，吳慶榮也承諾會檢討改善。

至於是否停車收費？饒慶鈴進一步說，未來會再整體檢討，但初步規劃，高灘地等停車格因為距離較遠，鼓勵民眾停放將不收費，但接近馬偕醫院的停車格收費以作區隔，此外，高灘地停車格在颱風或豪雨期間將管制使用，確保人車安全。

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