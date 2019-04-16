〈南部〉迎接全中運 屏東6億元升級體育設施

2019-04-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣即將在明年接辦全國中等學校運動會，距離屏東上一次承辦全國大型賽事，是一九九六年的台灣區運動會，至今已超過二十多年，為了再創屏東的驕傲，縣府預計投入六億元經費修繕縣內運動場地及設施，其中屏東縣立體育館將投入一點九億元進行整修，最快年底完工。

縣立體育館將投入1.9億整修

位於屏東公園內的屏東縣立體育館，設有五千八百席觀眾席，在一九九五年八月啟用，可供籃球、排球、羽球、桌球、拳擊、柔道、跆拳等大型比賽及展示活動使用，也是一九九六年台灣區運動會的主要場地，近年場地設施設備老舊，少有大型體育賽事在館內舉辦。

屏縣體育發展中心主任李達平表示，趁著屏東即將接辦全中運之際，縣府爭取前瞻經費進行縣立體育館修繕，包括室外牆面、空調系統、綜合球場地坪、無障礙設施、浴廁、親子廁所、機電水電設備等，整體外觀不會改變，但內裝會全面更新，適合室內舉辦的各項賽事都能在縣立體育館舉辦。

規劃明年競賽場地將擴及全縣

為了接辦明年全中運，縣府向中央提報爭取六億元經費，包括場地整修兩億元及競賽場館運動設施修繕四億元，縣府規劃將明年全中運的競賽場地擴及全縣，包括恆春辦理角力、潮州辦理溜冰等。

潘孟安表示，明年屏東將迎接三十年來第一次舉辦的全中運，縣府團隊有了台灣燈會的成功經驗，也派出觀摩團前去主辦城市觀摩學習，目前縣內每個月都舉辦不同項目的大型賽事累積經驗，持續為競賽場地、設備升級。

此外，今年全中運將於四月二十日起在高雄市舉辦，屏東縣長潘孟安昨天授旗給屏東縣代表隊共五百九十四人，期勉選手們能再創佳績。

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