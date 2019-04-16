〈台北都會〉北市第一果菜、魚市場改建環評 今再審

2019-04-16

〔記者楊心慧／台北報導〕斥資逾一四○億元的第一果菜及魚類批發市場改建案漏做環評，台北市環評委員會上個月進行初審，但環評委員認為市場處、新工處等相關單位，應就車輛交通動線、鼠類防治及廢棄物處理等七項做改善，今上午將進行二次審查，由於攸關該改建案期程，市場處有信心能通過，表示應能照原定計畫，整體改建預計二○二六年十二月底完工。

市場處︰有信心能通過

第一果菜市場及魚市場位於萬華區，年久老舊，許多設施不堪使用，軟硬體也跟不上現代，當地人希望改建超過廿年，卻遲無下文，北市府斥資一四○億元分階段改建，先興建魚市場中繼，讓魚攤商搬進去，原有魚市場便可拆除，作為果菜市場中繼，待果菜攤販搬入中繼後，就能興建主體市場。

上次環評，委員提出七項修改建議，包括能源效率提升與CO2減量應提出明確規劃、綠建築認證層級宜再檢討、生態部分有關鼠類防治及景觀植栽部分應更明確，以及車輛管理與動線因應未來營運需求應提出明確規劃等。

台北第一果菜市場及魚市場改建案日前傳出原訂今年初完成魚市場攤販搬遷，卻延至年底，讓攤商相當擔心，市場處表示，魚類中繼拍賣場一期工程在今年一月廿七日完工，二期工程預計十一月底完工後遷入，主體工程統包作業預計今年八月決標，整體改建預計二○二六年十二月底完工。

對於環評若未通過是否影響期程？市場處未鬆口，僅表示這是假設性問題，但上次環評委員的建議，相關單位都有補充資料修正，有信心能通過。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/