〈台北都會〉改制形同貶值 北市敬老卡使用意願低

2019-04-16

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金後，提供六十五歲以上長者四八○點的敬老卡，一點為一元；但台北市議員楊靜宇昨天下午於議會民政部門質詢指出，原本敬老卡一點為四元，如長者花六十五元搭捷運，享完四折老人優惠後，票價為廿六元，原本敬老卡只扣六點等於扣廿四元，但去年起改成一點一元，老人搭乘上述車程會被扣廿六點（廿六元），意即被多扣兩元，敬老卡離譜貶值！

對此，社會局長陳雪慧僅回應，「這點我來研究一下，未來改制會特別考慮這部分」。

使用項目限制多 變相限縮老人福利

楊靜宇也發現，若參觀士林官邸、使用北投會館健身房同樣要被多扣兩元；至於山豬窟、葫州與洲美運動公園泳池、民生社區健身房或桌球室，更被多扣三元，因過去扣一點即扣四元，現在扣七點就扣七元。

楊靜宇指出，敬老卡限制多，最初僅能搭公車，陸續才擴及捷運、計程車，及少部分台北市政府所轄泳池、健身房等；更扯的是，長者也向他陳情，北市敬老卡至新北市等縣市借YouBike，竟不能扣點，變相限縮老人福利。

楊靜宇表示，近五年長者使用敬老卡意願低落，每張面值四八○元的敬老卡，長者平均使用金額僅約兩百元，二○一七年為一六二元、二○一六年為一五五元；無怪去年七月柯文哲於市政會議討論，原則上同意敬老卡用於居家醫療及護理，但還未實施。

社局長︰ 下半年也許有新服務措施

陳雪慧坦言，部分老人無法使用敬老卡，如臥床在家者，已花時間思考評估各面向，盼能讓敬老卡服務更普及多元，也許下半年有新措施。

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