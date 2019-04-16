〈台北都會〉路口未淨空開罰 北市33路口大執法

2019-04-16

〔記者郭安家／台北報導〕駕駛人注意了！綠燈時若交叉路口或黃網線區域已堵塞，仍逕行駛向交叉路口，導致紅燈亮起時車還卡在路中間，即日起至十九日將加強取締，台北市警察局交通大隊表示，將依「道路交通管理處罰條例」，處以六百至一二○○元罰鍰，警方將於卅三處路口加強執法。

綠燈堵塞續前行 紅燈時車卡路中 開罰

交大指出，未保持路口淨空，不但是沒有同理心，還可依「道管條例」第五十八條第三款告發，「行至有號誌之交岔路口，遇紅燈不依車道連貫暫停而逕行插入車道間，致交通壅塞，妨礙其他車輛通行」；警方呼籲，當車道已壅塞，就應於停止線後方等候，勿成為別人眼中的馬路三寶。

33易有交通事故路口 警加強攔停舉發

交大執法組長顏三隆補充，各分局即日起針對卅三處易有交通事故、壅塞及民眾常檢舉路口，包括重慶北路與民生西路口、中山北路與南京東路口、忠孝西路與館前路口、南京東路與光復北路口、基隆路與光復南路口、中央北路與大度路口，列為優先加強取締目標；上下午尖峰時間將加派員警執法，會攔停違規駕駛，當場舉發。

市警局還表示，至於其他路段，也要求員警於上下午交通尖峰時段加強巡查取締，對於路口紅燈超越停止線、在行人穿越道臨時停車，也將加強取締；有鑑於行人穿越道傷亡事故有增加趨勢，員警也會加強取締駕駛不禮讓行人，避免車前左右Ａ柱視線死角釀事故。

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