〈台北都會〉侯友宜：創造1萬個工作機會

2019-04-16

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府昨舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」，市長侯友宜表示，今年底前要達成「招商一條龍」服務目標，要在一年內攜手十個招商夥伴、服務一百件招商案，達成一千億元投資額並創造一萬個工作機會的目標。

「招商一條龍」 一千億投資額當目標

侯友宜說，市府拚招商，已籌組「產業發展諮詢委員會」，「招商一條龍」專案正在服務五十七件民間投資案，今年底前的目標是一百件，現已吸引Google公司進駐，預計今年底可望落實二十七件投資案，加上公有土地招商案的投資金額，可望促成一一七六億元投資新北。

他也宣布今年第二季將啟動「瞻海攻略」，以河岸、海岸為中心發展河岸城市，例如將淡水與八里做戰略連線的布局規劃，向中央爭取法規鬆綁，突破淡海新市鎮二十七年未開發的困境。

市府經濟發展局局長何怡明表示，將為台北港的整體規劃升級，鬆綁對台北港特定區產專區的使用分區、土地管理限制，也將三重頂崁工業區發展為「新北科技園區」，讓原先沒有整體規劃的私人土地工業區，智慧化統一管理。

經發局指出，「新北投資服務快捷中心」將於今年第二季成立，設在市府三樓，貫徹「招商一條龍」服務，並提供企業臨時機動辦公空間、專業經理人投資流程諮詢、一站式網路查詢服務等，讓投資新北更快速便捷。

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