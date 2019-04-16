〈台北都會〉《新北》公車站10公尺內違停 加重處罰

2019-04-16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通事件裁決處統計，二○一八年在公車停靠站違規停車多達兩萬二二六四件，雖常有駕駛人不服取締而提起行政訴訟要求撤銷罰鍰，但都被駁回；交通事件裁決處處長李忠台表示，從去年七月一日起已加重處罰，在公車站十公尺內違停，機車由六百元至九百元，提高罰鍰為九百元至一二○○元，汽車也提高到一二○○元，提醒駕駛人注意。

機車900至1200元

李忠台指出，汽機車在公車停靠站十公尺內違規停車，不僅妨礙公車停靠而造成後方塞車，也常發生車禍意外，過去曾因此導致公車無法靠站，兩名共乘機車的女大生為了閃避公車，與行駛在快車道的貨車發生擦撞，導致後座女大生被貨車輾死的悲劇。

汽車提高到1200元

他說，根據統計，去年被檢舉違停在公車停靠站十公尺內，多達兩萬二二六四件，經常有駕駛人收到罰單後申訴指稱，臨停不到三分鐘、路上車輛不多，自認沒有影響行車秩序，並質疑警方未勸導就開罰，申訴想要撤銷裁罰，但都被法官認定已影響公車停靠上、下客，並造成車輛往來危險和用路人的不便，皆已駁回。

去年違規2萬多件

李忠台提醒，目前除了加重罰鍰到最高一二○○元，也推動科技執法加強取締，萬一因違規停車導致他人傷亡，還得負擔刑事責任，呼籲駕駛人切勿貪圖一時的停車方便，讓自己與其他用路人身陷險境。

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