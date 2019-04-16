〈北部〉《全國原住民族運動會》宜蘭長跑女將 賴庭萱奪3金

2019-04-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣參加一○八年全國原住民族運動會（全原運），拿到七金五銀七銅的佳績；讀國立體育大學三年級的賴庭萱，一舉拿下田徑長跑三面金牌，創下個人紀錄；她笑說，全原運是成果驗收，接下來積極備戰大專運、全國運，盼為宜蘭縣再拿下佳績。

本屆全原運由台中市主辦，宜蘭縣派出五百七十九人參賽；上屆全原運宜蘭拿下六金，今年則獲得七面金牌，賴庭萱就拿下三面，分別在公開女子組田徑一千五百公尺、五千公尺及傳統路跑個人賽獲得金牌。

家住大同鄉崙埤村的賴庭萱，就讀復興國中時才踏入田徑賽場，與其它國小就加入田徑隊的同儕相比，需付出更多心力，為取得好成績，每天早、晚至少投入兩小時訓練，努力練習，她的項目又以長跑為主，不僅體力要比別人好，心理素質也要堅定，才有毅力堅持下去。

上屆全原運，賴庭萱在五千公尺項目摘金，八百及一千五百公尺則拿下銀牌；此次再度挑戰，一舉摘下三面金牌，突破個人成績紀錄。她笑說，能獲得佳績與平時訓練有關，近期目標是全國大專運動會以及全國運動會，希望再為家鄉拿到金牌！

縣府教育處表示，宜蘭縣繼九六年主辦全原運後，下屆將再由宜蘭接辦，縣府將投入所有資源，相約兩年後宜蘭見。

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