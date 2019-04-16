〈北部〉花蓮螢火蟲「世紀婚禮」 1.4萬人觀禮

2019-04-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年春季花蓮的賞螢熱點，除了鯉魚潭之外，這兩年以林務局大農大富平地森林園區最熱門，今年林務局擴大舉辦大農大富賞螢季，以「螢火蟲世紀婚禮」為號召，為期一個月的賞螢季前天落幕，吸引超過一萬四千人參加！而大農大富賞螢季落幕後，緊接著鯉魚潭、富源森林遊樂區也有辦賞螢活動，即日起報名。

面積達上千公頃的大農大富平地森林園區位於花蓮縣光復鄉南邊、接近瑞穗鄉，面積近千公頃，為數眾多的黑翅螢腹部的發光器猶如一盞盞小螢燈，春季三、四月的傍晚六點開始緩緩起飛、在空中找尋另一半，為光復鄉、瑞穗鄉等周邊社區帶來住宿旅遊商機。

林務局三年前試辦收費制的賞螢活動，報名遊客在社區解說員帶領下「關燈」賞螢，含社區農特產品等伴手禮，每人收費一百九十八元，從上月十六日開幕至本月十四日閉幕，計超過一萬四千名遊客來「觀禮」。

動員千餘人次 年輕人回鄉幫忙

賞螢活動讓周邊鄉鎮廿七個公私民間社團、動員一千五百五十人次的人力，投入解說員、螢火蟲監測、交通管制、伴手禮發放等工作，也有年輕人回鄉幫忙。擔任社區活動總召的花蓮縣平森永續發展協會經理鍾瑞騰說，螢火蟲季舉辦第三年，每一年社區都在進步，除了導覽人力增加、加強導覽內容，今年首度有網路線上購票系統、Line服務即時回覆遊客提問。他說，聽到很多遊客說「明年還要再來」，就是最好的回饋。

鯉魚潭、富源遊樂區接力賞螢

林務局表示，螢火蟲季進入尾聲，園區開放時間恢復為平日的下午五點，夜間不開放；北區的壽豐鄉鯉魚潭賞螢季則在本月十二日到五月十一日接棒，每週五、六兩天每天開放三百個名額；林務局富源森林遊樂區即日起至五月初每天也有賞螢導覽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/