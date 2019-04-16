〈北部〉全國「第一鮪」在蘇澳 1公斤7千元

2019-04-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳籍漁船金協益二六八號，前天下午在釣魚台海域捕獲大黑鮪，昨天運回拍賣，有兩百一十公斤重，被認定活體上鉤，確認是今年全國「第一鮪」，每公斤七千元賣出，以一百四十七萬元成交。

金協益二六八號十三日出港作業，隔天下午就在北緯二十五度五分、東經一百二十三度四十分，即釣魚台海域釣到一尾活的黑鮪，船長張嘉富通報蘇澳區漁會漁業電台，經他目測，重量應超過一百八十公斤門檻，隨即火速返港。

重二一○公斤 林姿妙主持拍賣會

漁船返抵南方澳的蘇澳區漁會第三魚市場，黑鮪過磅後重量兩百一十公斤；漁界人士組成的鑑定委員會，認定釣上時是活魚，符合重量一百八十公斤、活體上鉤規定，是今年國內第一尾達標的「第一鮪」，宜蘭縣長林姿妙受邀主持拍賣會。

每公斤拍賣底價五千兩百元起標，開放喊價，蘇澳永豐海鮮餐廳、台北三多屋日本料理店合資，透過鮮魚承銷人競標，一路喊到七千元才落槌，總價一百四十七萬元。

蘇澳永豐餐廳老闆陳永坤認為，高價競標之下，得標者不太可能回本，但為支持漁民，他甘願相挺，這次競標啟動後，揭開今年黑鮪季，歡迎饕客到蘇澳品嚐黑鮪料理；三多屋負責人李奕立說，標到「第一鮪」覺得開心。

宜蘭蘇澳及屏東東港是台灣兩大作業基地，東港漁民去年釣到全國「第一鮪」，今年換蘇澳漁民拔得頭籌；去年宜蘭「第一鮪」重達兩百一十一公斤，每公斤拍賣價九千元，以一八九萬九千元賣出，創下蘇澳地區新高紀錄。

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