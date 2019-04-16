〈北部〉後天出獄 傅崐萁被借訊約談

2019-04-16

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁十八日將出獄，花蓮地檢署昨指揮調查站人員前往監獄借訊，針對傅任內發生的媒體記者採購標案進行了解；而許多支持者也將到花監門口迎接傅出獄，地方上傅系人馬也拋出要求國民黨恢復傅黨籍，並列入不分區立委安全名單的訴求。

3律師陪同 傅身形消瘦

檢調人員昨一早突然持檢方指揮書，前往花蓮監獄借訊傅崐萁，讓獄方人士相當驚訝，認為傅再過二天就要出獄了，此時約談時機敏感；而傅崐萁委任的三名律師，也在中午以前陸續進入調查站陪同偵訊，下午二點多訊問完畢，傅步出調查站大門，許久未露面的傅崐萁身穿深色夾克，身形明顯消瘦許多，但頭髮都已經留長。

訊問媒體記者採購標案

傅崐萁任內，縣府共釋出二十五個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」限制性招標的採購案，每案從十四到二十八萬多元不等，幾乎全由記者以個人身分得標，其中多為全國性的電子、平面媒體，得標者只須回繳縣長的施政文章、影音即可結案。檢調人員指出，本週陸續約談六名縣府官員及十一名關係人，釐清標案內容是否有涉嫌圖利、違反採購法部份。

地方盼傅列不分區立委

而隨著傅崐萁出獄將牽動立委選情，地方人士指出，傅崐萁去年向地方黨部申請恢復國民黨籍，但黨中央尚未決定，目前仍是無黨籍身分，許多花蓮人認為傅是「驍勇善戰」、「敢衝敢撞」、「敢轟綠營」的大砲，若列入不分區立委，加上區域立委是國民黨候選人當選，將有二名以上花蓮在地出身的立委，能爭取更多花蓮基礎建設。

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