〈北部〉假日到… 礁溪國小淪「遊客垃圾場」

2019-04-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪溫泉是熱門景點，屬開放式校園的礁溪國小，因遊客人潮過多，每次週六、日或假期結束，校園幾乎遍地垃圾，淪為「遊客垃圾場」，學校每週一清晨六點就須派員清掃，才能恢復上課；校方很無奈，只能沉重呼籲，學校開放校園讓遊客休憩，希望大人能將垃圾帶走，留給孩子學習典範。

遊客入校 吃的喝的亂丟

礁溪市區每週六、日遊客眾多，位於市區交通要道的礁溪國小，因周邊人氣美食、小吃攤林立，許多遊客買完小吃，隨即走入校園活動或坐在階梯、樹下，邊吃著小吃邊休憩。

校方須動員額外人力清理

不過，週六、日或假期結束後，遊客帶來的龐大垃圾，卻成為校方夢魘。遊客隨手將吃完的小吃紙袋、飲料杯，隨手棄置在操場或課堂階梯。還有遊客帶著酒精飲料入內，空瓶隨處亂丟，草地、人行道也可見食物廚餘，甚至翻倒的飲料，脫序行為宛如將校園當作垃圾場。

「為什麼民眾不把垃圾收乾淨再走？」、「怎麼變成我們幫他們清？」、「我們要怎麼上課？」，師生們無法發出怒吼，只能成為每週一上學日無奈的心聲。為還給學生乾淨學習環境，校方週一均須動員額外人力，與師生合力整理校園環境，每週都清出好幾包垃圾。

校長籲：留給孩子學習典範

校長張正義坦言，校園垃圾量隨遊客增加逐年變多，面對學生抱怨，只能請老師安慰同學，將遊客脫序行為，當成品格教育的一環，不過，學校是教育場所，他希望到學校的大人，能做好學生的榜樣，入內休憩的同時也將垃圾帶走。

至於週末假期是否管制遊客入校，張正義說，學校是開放空間，站在親民和善態度，不會禁止遊客入內。

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