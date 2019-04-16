〈北部〉竹市6總量管制學校 報到率逾9成

2019-04-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市六所實施總量管制的國中、小學，上週六辦理新生報到，共有兩千三百廿名新生完成報到，報到率達九成四，其中關埔國小、龍山國小和光武國中的新生報到率幾達百分百，市府教育處表示，未報到總量管制學校的學生已轉介到鄰近學校，另私立學校與實驗中學小一新生將在本週及五月中旬抽籤，屆時會釋出備取名額，可滿足新生就近入學需求。

新竹市今年度實施總量管制的學校包括竹光、光武及培英三所國中及關埔、龍山和三民等三所國小，十三日是新生報到日，六所總量管制學校的新生報到人數共兩千三百廿人，報到率九成四，因有低收入戶及弱勢學生優先錄取名額，各校實際新生報到率幾達百分百。

市府教育處表示，實施總量管制的學校中，培英國中核定招生數為廿五班、七百五十人，光武國中核定招生數十四班、四百廿人，竹光國中核定招生數十二班、三百六十人，報到率幾達百分百，各校都仍保留備取名額，將等私立學校及國中數理資優班、科學班、語資班放榜後，才會釋出備取名額，備取的學生可等候學校通知，最終可在五月底完成報到。

另國小總量管制部分，經教育部審核通過，龍山國小與關埔國小今年小一新生班級數仍從廿九人增加到卅五人，關埔國小今年招生十個班級、龍山國小八個班級，兩校新生名額共六百卅人，上週六小一新生報到後，報到率幾達百分百，各校仍保留數名備取名額，將等私立小學本週及實驗中學小一新生五月十一日辦理抽籤後，就會釋出備取名額，依往例，將可滿足小一新生就近入學需求。

市府教育處表示，未能進總量管制學校的學生也可依各自志願轉銜到其他學校就讀，而一般國中、小學的新生報到時間為五月四日，提醒家長注意新生報到日期。

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