〈北部〉尖石鄉代游天龍賄選 被判當選無效

2019-04-16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕九合一選舉雖早已落幕，但司法審判才剛開始！

九合一選舉 新竹地院首件

新竹縣尖石鄉無黨籍代表游天龍被檢方查出以現金連續向樁腳綁樁、賄選，每票高達兩、三千元，且甚至有樁腳大膽到在派出所旁現金買票，新竹地院判決游天龍當選無效，這也是新竹地院針對九合一選舉所做出的第一件當選無效判決。

判決書指出，四十四歲的游天龍為本屆尖石鄉代候選人，為求穩固選情，去年八月在新竹縣竹東鎮住處內，交付現金兩萬三千元給高金土，包含其中一票兩千元給高男，要求發現金給尖石鄉選民。

事後高金土並且提供行賄名單給游天龍確認後，由高男拿兩千元向邱姓男子賄選。

游天龍又商請高金土帶領馬少‧巴上面談擔任樁腳事宜，游天龍拿四萬九千元給馬少，其中包含一票兩千元給馬少請求支持。

游天龍另指示馬少‧巴上，發每票兩千元給尖石鄉選民作為買票代價，馬少則前往劉姓鄉民住處交付四千元，劉女又在一處婚宴場合，拿三千元向林男賄選。

樁腳竟在警所旁現金買票

誇張的是，馬少竟於去年八月下旬，在秀巒派出所旁，將三千元交給劉姓鄉民，要求他投票支持游天龍當選，實在相當大膽。

游天龍於偵訊期間均坦承賄選不諱，新竹地檢署依選罷法將全案起訴後，另向新竹地院提起本案當選無效之訴，地院民事庭審理後認為證據充分，判決游天龍當選無效。全案仍可上訴。

新竹地院表示，目前共受理約二十五件當選無效之訴，本案是首件判決當選無效的案件，其餘案件則陸續由地院審理中。

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