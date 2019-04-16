〈北部〉苗栗桐花祭週六開鑼 音樂會揭序幕

2019-04-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕油桐開花季節到來，苗栗縣境山林，已見桐花悄悄上枝頭，行政院客委會、苗栗縣政府、九個公所及協會，將於廿日到五月廿五日，在縣內共舉辦十三場桐花祭活動，有音樂會、桐花婚禮、古道輕旅行等，歡迎大家來苗栗，欣賞滿山遍野的「五月雪」美景。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣境多油桐，部分山林桐花已初綻枝頭，為桐花祭揭開浪漫序幕；縣府除舉辦苗栗客家桐花婚禮，打造全台唯一的浪漫桐花幸福殿堂外，並結合客委會、苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉，三義鄉、大湖鄉、獅潭鄉、三灣鄉、南庄鄉及卓蘭鎮公所、樂活通霄休閒農業發展協會及南庄鄉觀光產業協會等十三場系列活動。

至5月25日共13場活動

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，十三場活動有客委會於廿日下午五點卅分，在客發中心苗栗銅鑼園區廣場舉辦「聽見桐花音樂會」，邀請米莎、林曉培、官靈芝、馬修連恩、黃子軒與山明快帶來音樂饗宴；縣府於廿一日上午在西湖渡假村舉辦客家桐花婚禮。

其他鄉鎮市公所及協會辦理的相關桐花祭活動內容，有健行、單車賞桐，桐花市集、古道巡禮、ＤＩＹ、闖關活動，歌唱、舞蹈表演，部分更有搭配賞螢，活動多元豐富，詳情請洽各主辦單位。

活動官網即時更新花況

客委會為提供全國遊客第一手賞花訊息，募集一百八十二名桐花志工，即時在活動官網的《開花情報》更新花況；並與氣象局連線，整合開花訊息、天氣狀況、溫度及降雨機率，讓所有遊客隨時掌握最佳的賞桐花時機。另，客家桐花祭的ＩＧ專頁即日起正式上線，歡迎大家透過ＩＧ平台分享靚靚桐花影像。

苗栗縣13場桐花祭活動一覽表

油桐開花季節到來，苗栗縣境山林，已可見桐花悄悄上枝頭。（記者彭健禮攝）

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