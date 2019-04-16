〈北部〉桃園小學教師甄選 一般地區偏遠地區分組招考

2019-04-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府教育局將於五月廿六日舉行「桃園市一○八年度國民小學（含學前特殊教育）新進教師聯合甄選」，六月二日複試，且今年為首度將「國小普通班一般教師」甄選類別，區分一般地區、偏遠地區分組招考，總缺額初估有二百個，報名簡章預定明天起公告於桃園市國小及學前特殊教育教師甄試網，請有意報考者注意。

一般綁約三年 偏遠綁約六年

教育局國小教育科長鄭凱仁指出，往年國小普通班一般教師都採不分區甄選，今年首次將甄選類別分為「一般地區」、「偏遠地區」，讓應徵者於報名前即確認志願，屆時錄取為正式教師，一般地區教師僅需綁約三年，而依「偏遠地區學校教育發展條例」規定，偏遠地區甄選的教師得綁約六年。

另方面，今年聯合甄選新增國小普通班音樂、美術、體育及資訊與系統管理教師等專長教師甄選類別，但不招考國小資賦優異班教師；初試成績僅作為進入複試門檻，甄選總成績僅採計複試成績；新增免經初試考生資格；辦理二次新進教師介聘作業。詳情可於十七日起，於桃園市國小及學前特殊教育教師甄試網站查詢。

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