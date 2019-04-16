〈北部〉桃園員警試新制服 耐操、好穿

2019-04-16

民︰像保全 小心別違規

〔記者李容萍／桃園報導〕四月十八日起，全國警察就會換新裝！中壢、平鎮等警分局昨天率先讓員警試穿新制服進行壓力測試，包括槍械使用及戰技格鬥，接受測試的員警紛紛表示，新式制服的運動性佳，比目前的西裝式制服更耐操、更好穿，很期待十八日正式換裝的日子！不過，也有網友提醒：「四月十八日起，不要看到藏青色衣服以為是保全就違規，結果是警察，會被開單。」

新款警察制服以藏青色為主，從材質、剪裁、結構等都進行革新，針對第一線勤務需求的設計，增加舒適性和方便性及散熱性，上衣和褲子從鈕扣改為魔鬼氈、上衣內側換成拉鍊式，方便穿脫，並設置多個口袋，可放置鑰匙或懸掛密錄器和收納電線，且增加彈性纖維讓全身更有延展性；上衣內襯也改為拉鍊式設計，可降低女警的曝光風險。

對於新式警察制服，民眾評價不一，有人直言「像保全」、「感覺像武警」、還說「舊的比較好看」；但許多人肯定「好看，很帥氣」，認為「新制服帥很多，以前的很像工人」。

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