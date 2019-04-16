〈北部〉走過百年 桃園大圳隧道健行報名額滿

2019-04-16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農田水利會慶祝創會百年，今年將恢復已經停辦九年的桃園大圳隧道健行活動，訂於五月五日於石門水庫桃園大圳第二號隧道出口集合。這項「走過百年—桃園大圳隧道探險之旅」，八日才公告活動訊息並受理報名，許多民眾認為可在逾百年歷史的大圳隧道內與千人一起健行，是難得又難忘的經驗，短短七天就吸引二千人報名，水利會昨天於官網宣布額滿，提前截止報名，呼籲民眾勿再到會報名。

這項健行路程為平面道路一．三公里、隧道二．七公里，估計健行時間約一．五個小時，參加對象為十五歲以上、八十歲以下自認體力可堪負荷者，活動免費。但水利會提醒參加民眾，大圳健行有泰半路段是在導水路及水圳隧道中行走，鞋、褲一定會濕透，請參加民眾應自備換穿的鞋、褲。

桃園大圳於民國五年興工、十三年完工，是台灣北部早期最大的水利工程，不僅是農業發展的命脈，也奠定工商發展的基礎，更是桃園的重要文化資產之一。其中石門峽至八德大湳近廿公里長的導水路，絕大部分為地底下的穿山涵洞隧道，平時難以親近，桃園農田水利會前會長李總集為了讓民眾有機會一窺大圳隧道的浩大工程，於民國八十五年首次舉辦大圳隧道健行，包括前總統李登輝、馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、前省長宋楚瑜等人都曾在歷年的桃園大圳隧道健行活動應邀參加大圳踏水之行。

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