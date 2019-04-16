〈北部〉逾120萬人次 桃園彩色海芋季破去年紀錄

2019-04-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「彩色海芋季」從四日開幕至今已過兩個週休假日，市府農業局統計截至昨天已吸引逾一二○萬人次造訪，突破去年一一二萬總觀展人次。農業局表示，昨天偶有陣雨、風勢較大，仍吸引三萬五三六人次前往參觀，提醒民眾展期已進入最後倒數一週，這個週休假日將連續兩天舉辦主題活動，也邀請民眾共襄盛舉。

大園區溪海花卉園區（聖德北路與田溪路交叉口）登場的「彩色海芋季」，展區達五公頃，種植了逾八萬株彩色海芋及香水百合，還有十五萬株各式草花，包括情人菊、四季海棠等點綴其間。

農業局表示，今年桃園彩色海芋季以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為主題，各種裝置都圍繞著幸福、愛情及浪漫等，打造立體的互動造景，包括象徵永結同心、同舟共濟的「海洋船情」，或是在希臘神話中代表守護情人愛情的「海豚戀人」，讓參展民眾一來到展區就感受到濃濃的幸福氣氛，許多參觀民眾也將照片上傳至臉書、Instagram等社交平台，不僅刷出一片片色彩鮮豔的彩芋花海美照，也讓還沒來參觀的民眾能一睹風采。

倒數一週 週休連兩天辦主題活動

農業局說，即將登場的兩個主題活動，分別為廿日的彩芋花海遇見愛情「芋下老人日—單身男女戀愛配對」、廿一日的「浪漫花茶—幸福饗宴」，讓民眾享受花田間的幸福午茶，同時還有多場ＤＩＹ及農事體驗等活動。更多訊息可至桃園彩色海芋季官網或臉書粉絲專頁查詢。

另方面，為了避免交通壅塞，警方於假日都在會場周邊道路進行交通管制；農業局建議民眾可多利用免費接駁車前往會場，避免塞在車陣而影響賞花興致。

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